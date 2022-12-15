Сколько денег потребуется для создания нового района Астаны, рассказали в маслихате

Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столичном маслихате рассказали, сколько средств потребуется для создания акимата нового района Астаны - по предварительным подсчетам, на это потратят порядка 390 млн, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что в Астане предлагается создать новый - пятый - район, разделив Есильский район надвое. Предполагается, что новый район получит название Нура в честь реки, протекающей в Акмолинской и Карагандинской областях.

Как заверил секретарь маслихата Ерлан Каналимов, для создания нового района не потребуется много средств.

"Формируются районные структуры, это их расходы, акимата. Но здесь следует отметить, что в большинстве случаев штатная численность будет выделена из акимата района Есиль. Там также предусматривается создание районных военкоматов, отделов полиции, службы ЧС, они будут формироваться и будет выделяться дополнительный штат", - сказал он.

При этом представитель акимата сообщил, что уже проведен технико-экономический анализ. По предварительным данным, на создание аппарата акимата нового района предусмотрено 390 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001746-skolko-deneg-potrebuetsya-dlya-sozdaniya-novogo-rayona-astany-rasskazali-v-maslihate/