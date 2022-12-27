Аружан Саин и Саида Таукелева покинули попечительский совет фонда "Қазақстан халқына"

Аружан Саин. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин и общественный деятель Саида Таукелева вышли из состава попечительского совета общественного социального фонда "Қазақстан халқына". Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

"На заседании попечительского совета фонда "Қазақстан Халқына" мною озвучено решение о выходе из попечительского совета", – сообщила Аружан Саин на своей странице в Facebook.

Она отметила, что при создании фонда были определены ключевые сферы его деятельности и основные категории населения, которым будет оказываться первоочередная поддержка из средств, полученных фондом.

"По уставу, именно попечительский совет несет всю ответственность за деятельность фонда, и мы делали все от нас зависящее, чтобы добиться прозрачной и эффективной работы фонда.

Каждое направление и проект я воспринимала с большой ответственностью, высказывала свое мнение и рекомендации с самого начала образования фонда. Надеемся, что то, что нами сделано, принесет результат, пусть воплощено не все, что нами предлагалось, в том числе, и по направлениям работы фонда", – написала уполномоченный по правам ребенка.

По словам Саин, согласно отчету на сайте, в настоящее время фондом "Қазақстан халқына" из 142,5 млрд тенге освоено 14,6 млрд тенге.

"В то же время между отдельными членами ПС и правлением имеется разное видение организации работы фонда по отдельным вопросам, по подготовке и обоснованию проектов, выносимых на заседания ПС, форм их реализации", – добавила она.

Саида Таукелева на своей странице в Facebook также объявила о выходе из состава попечительского совета и учредителей фонда "Қазақстан халқына".

Саида Таукелева. Фото: facebook.com/saida.taukeleva

"Это взвешенное и обдуманное решение. Я благодарю коллег за совместную работу и надеюсь, что в дальнейшем фонд будет работать в соответствии с принципами, обозначенными главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым", – написала она.

Напомним, фонд "Қазақстан халқына" был создан по поручению президента страны после трагических январских событий. Председателем фонда назначен Болат Жамишев, в состав попечительского совета вошли Юрий Пя, Аружан Саин, Олжас Худайбергенов и другие деятели Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003161-aruzhan-sain-i-saida-taukeleva-pokinuli-popechitelskiy-sovet-fonda-qazaqstan-halqyna/