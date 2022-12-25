Ветреная погода ожидается в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Люди на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Какая погода ожидается сегодня в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали казахстанские синоптики. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит -9...-11 градусов, а скорость ветра - от 3 до 8 м/с.

В Алматы сегодня тоже осадков не ожидается, синоптики прогнозируют днем температуру воздуха в -2 градуса. Скорость ветра - до 5 м/с.

В Шымкенте температура воздуха днем прогнозируется в районе +5...+7 градусов, скорость ветра составит от 2 до 7 м/с.

Скорость ветра измеряется в метрах в секунду или же в километрах в час.

Согласно шкале Бофорта, опубликованной на сайте Гидрометцентра России, опасность может представлять показатель скорости ветра от 6 баллов и выше по данной шкале (от 10,8 м/c). Ветер такой силы способен раскачивать толстые сучья деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002925-vetrenaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/