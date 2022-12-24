Ветер до 28 м/с ожидается в Казахстане

Метель. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявили синоптики на 25 декабря в ряде регионов Казахстана. Связано оно преимущественно с усилением ветра. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

25 декабря на юге и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на севере региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в центре Кызылординской области возможен ветер 15-20 м/с.

25 декабря на севере Костанайской области синоптики прогнозируют ветер 15-20 м/с.

В воскресенье на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

25-26 декабря на юге и в горных районах Жамбылской области возможен туман. Ветер на юго-западе и северо-востоке региона, в горных районах - 15-20 м/с. Сутки 25, ночью 26 декабря - порывы 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002913-veter-do-28-ms-ozhidaetsya-v-kazahstane/