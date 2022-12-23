Синоптики рассказали о погоде в выходные в Казахстане

Мороз. Иллюстративное фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images

Прогноз на ближайшие трое суток, 24-26 декабря, представили казахстанские синоптики. В некоторых регионах возможно похолодание, а где-то – осадки, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В ближайшие трое суток, как обещают синоптики, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков.

Лишь северные и восточные регионы страны будут под влиянием ложбины Атлантического циклона, с которым ожидается снег, метель и усиление ветра.

А днем 24 декабря на севере республики ожидается гололед. На юге и юго-востоке страны прогнозируют туман.

Ожидается небольшое понижение температуры воздуха:

ночью на западе - от 3-8 до 8-13 градусов мороза;

на севере, северо-западе и в центре Казахстана - от 5-13 до 10-25 градусов мороза.

На востоке пообещали колебание температуры от 15-23 до 10-18 градусов мороза, а на юге и юго-востоке - постепенное повышение от 5-25 до 0-15 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002769-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-vyhodnye-v-kazahstane/