Похолодание, осадки и сильный ветер: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана сегодня

Метель. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается сегодня, 23 декабря, в крупнейших городах Казахстана. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Астане сегодня может пойти снег, тем не менее за день ожидаются и прояснения. Днем столбики термометров покажут -9…-11 градусов. Астанчан предупредили об усилении ветра днем - скорость составит 9-14 м/с, временами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы, ожидается переменная облачность. В южной столице похолодает - днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 2-7 м/с.

В Шымкенте немного потеплеет - днем в городе температура поднимется до +1...+3 градусов. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Скорость ветра днем оставит 2-7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002707-poholodanie-osadki-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/