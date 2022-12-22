Какая погода ждет жителей мегаполисов Казахстана в четверг

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 22 декабря, в Астане ожидается морозный день, а в Алматы и Шымкенте дневная температура воздуха совсем немного опустится ниже нуля. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Астане сегодня пройдет снег, тем не менее за день ожидаются и прояснения. Днем столбики термометров покажут -17…-19 градусов, а ночью – опустятся до -29…-31 градуса. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

В Алматы, как и в столице, днем ожидается снег с прояснениями, -2…-4 градуса. Ночью же температура воздуха будет находиться на уровне -10…-12 градусов. Скорость ветра – 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня метеорологи прогнозируют погоду без осадков и небольшую облачность. Днем в городе -1…+1 градус, а ночью температура резко опустится до -10…-12 градусов. При этом скорость ветра составит 8-13 м/с.

Добавим, что на сегодняшний день штормовые предупреждения объявлены в Жетысуской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Туркестанской областях.

Ожидаются туманы, низовые метели и гололед. Также жителей некоторых регионов предупредили о сильном ветре.

Так, на северо-востоке Жетысуской области скорость ветра достигнет 15-20 м/с, а порывы могут составить 25 м/с.

Ночью на севере Алматинской области, на севере и востоке Карагандинской области, на севере и в горных районах Туркестанской области порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге и востоке Павлодарской области скорость ветра – 15-20 м/с, порывы – до 25 м/с.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области 15-20 м/с, ночью порывы до 25 м/с.

Ночью на большей части Абайской области 15-20 м/с, на западе и юге области порывы до 25 м/с, днем на юге области 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002523-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/