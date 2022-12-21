Астанчан предупредили о задержках автобусов до 45 минут

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В связи с ухудшением погоды, снегопадом и гололедом скорость движения общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, сообщает City Transportation Systems на своей официальной странице в Instagram.

"Загруженные участки без полосы общественного транспорта более подвержены нарушению интервалов автобусов.

На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме", – говорится в публикации.

В CTS призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут. Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения.

"В настоящее время задержка автобусов – до 45 минут", – добавили в компании.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни, 22-24 декабря, в Казахстане. В ближайшие трое суток на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002507-astanchan-predupredili-o-zaderzhkah-avtobusov-do-45-minut/