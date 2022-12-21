Астанчан предупредили о задержках автобусов до 45 минут
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В связи с ухудшением погоды, снегопадом и гололедом скорость движения общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, сообщает City Transportation Systems на своей официальной странице в Instagram.
"Загруженные участки без полосы общественного транспорта более подвержены нарушению интервалов автобусов.
На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме", – говорится в публикации.
В CTS призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут. Водителей просят быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения.
"В настоящее время задержка автобусов – до 45 минут", – добавили в компании.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни, 22-24 декабря, в Казахстане. В ближайшие трое суток на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002507-astanchan-predupredili-o-zaderzhkah-avtobusov-do-45-minut/