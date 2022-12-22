Третий год подряд в Актобе не тратятся на новогоднее украшение города

Главная ель Актобе. Кадр из видео: телеканал КТК

Акимат Актобе третий год подряд не выделяет средства на новогоднее оформление города, используя старые гирлянды и игрушки. А главная ель не обновляется уже восьмую зиму, передает сайт телеканала КТК.

"Главная елка из бюджета приобреталась в 2015 году. После этого никакие оформления не были закуплены. Она ежегодно устанавливается. По необходимости проводится мелкий ремонт", – сообщил заместитель начальника отдела ЖКХ и пассажирского транспорта акимата Актобе Жомарт Бакытгельды.

Отмечается, что церемония зажжения главной 25-метровой ели должна была состояться сегодня в центральном парке.

Также в Актобе прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Отмечается, что 80 пар поздравляли актюбинцев в разных частях города в сопровождении символов уходящего и будущего годов – костюмированных тигров и кроликов. На эти мероприятия чиновники тоже не потратили ни копейки из бюджета, а подключили учителей и раздали им костюмы.

"Вышли поздравить наших граждан, жителей и гостей города с наступающим Новым годом. И пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего!" – сказал сотрудник отдела культуры и развития языков акимата Актобе Дамир Картеменов.

Источник: КТК

Ранее церемония зажжения главной елки состоялась в Астане на площади у выставочного комплекса EXPO.

А два дня назад в Алматы зажгли главную елку города, которая установлена на площади Абая перед Дворцом Республики. С этого события дан старт новогодним мероприятиям по всему городу. Елки также зажглись в каждом районе города.

Также пользователи соцсетей обсуждали фотографию елки, которую установили в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. На ситуацию отреагировал местный аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002699-tretiy-god-podryad-v-aktobe-ne-tratyatsya-na-novogodnee-ukrashenie-goroda/