Главную елку страны зажгли в Астане (фото)

Елка. Фото: акимат Астаны

Сегодня в столице, на площади у выставочного комплекса EXPO, прошла церемония зажжения главной елки страны, сообщается в официальном Instagram-аккаунте акимата Астаны.

Высота елки составляет 25 метров. Украшена новогодняя красавица сотнями светящихся снежинок. По информации ведомства, в украшении использовались 750 метров гирлянды, 360 стробоскопов и более 900 елочных шаров.

Перед началом церемонии зажигания жителям и гостям столицы было представлено сказочное ледовое шоу "Ночь чудес". Зажигали главную елку страны юные жители, аким столицы Женис Касымбек, Дед Мороз и Снегурочка, на сцене также выступили казахстанские артисты.

"Дорогие жители и гости нашей столицы, в преддверии Нового года хочу пожелать вам праздничного настроения, счастья, крепкого здоровья вашим семьям! Пусть наша Астана развивается, процветает, пусть наступающий год будет благословенным для города! Сегодня мы даем старт празднованию Нового года", - обратился к астанчанам глава города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002156-glavnuyu-elku-strany-zazhgli-v-astane-foto/