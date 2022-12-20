"Елочка, гори": главную елку города зажгли в Алматы (фото, видео)
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В Алматы зажгли главную елку города, которая установлена на площади Абая перед Дворцом Республики. К слову, ранее главную ель устанавливали на площади Астана, перед зданием КБТУ, передает корреспондент NUR.KZ.
С этого события дан старт новогодним мероприятиям по всему городу. Сегодня же елки зажгутся каждом районе города. Главный акцент в городском оформлении будет поставлен на едином стиле световых композиций.
Он объединит общественные пространства города, которые также будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами.
Как сообщили в акимате города, при разработке концепции оформления Алматы была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений.
Поэтому в элементах основного праздничного оформления преобладает иллюминация теплых тонов.
Главная елка города установлена на площади Абая, ее высота составляет 22 метра, а в качестве украшений использованы 250 игрушек, 100 игрушечных звезд и 10 000 гирлянд.
Помимо того, на площади Абая уже установлены 26 декоративных МАФов, 30 домиков и фотозон. Также вокруг площади будут празднично подсвечены 65 деревьев, оформлен фасад Дворца Республики.
После официальной церемонии зажжения елки начался концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Праздничное настроение алматинцев поддерживают и с помощью аниматоров – известных персонажей мультфильмов и фильмов.
К слову, с 20 декабря по 5 января с 16:00 до 21:00 часов будет проходить зимний фестиваль, который расположится в нескольких точках: на площади Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, театра имени Н.Сац и по улице Сауранбаева.
Фестиваль включает в себя новогоднюю ярмарку, гастро-фестиваль, зону выступлений и мастер-классов, развлечения для всей семьи.
Отметим также, что вокруг главной елки города залили каток, где смогут проводить досуг алматинцы.
Напомним, ранее в акимате города рассказывали, как будет украшен Алматы к Новому году. Сообщалось, что свои елки будут установлены в каждом районе города, а на пешеходных улицах появятся МАФы и фотозоны.
К слову, в прошлом году на новогоднее оформление Алматы было потрачено 224 млн тенге - тогда сообщалось, что бюджет на декор был урезан из-за пандемии коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002284-elochka-gori-glavnuyu-elku-goroda-zazhgli-v-almaty-foto-video/