"Елочка, гори": главную елку города зажгли в Алматы (фото, видео)

Дед Мороз в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы зажгли главную елку города, которая установлена на площади Абая перед Дворцом Республики. К слову, ранее главную ель устанавливали на площади Астана, перед зданием КБТУ, передает корреспондент NUR.KZ.

С этого события дан старт новогодним мероприятиям по всему городу. Сегодня же елки зажгутся каждом районе города. Главный акцент в городском оформлении будет поставлен на едином стиле световых композиций.

Дед Мороз в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он объединит общественные пространства города, которые также будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами.

Зажжение главной елки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как сообщили в акимате города, при разработке концепции оформления Алматы была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений.

Поэтому в элементах основного праздничного оформления преобладает иллюминация теплых тонов.

Дед Мороз в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главная елка города установлена на площади Абая, ее высота составляет 22 метра, а в качестве украшений использованы 250 игрушек, 100 игрушечных звезд и 10 000 гирлянд.

Дед Мороз в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо того, на площади Абая уже установлены 26 декоративных МАФов, 30 домиков и фотозон. Также вокруг площади будут празднично подсвечены 65 деревьев, оформлен фасад Дворца Республики.

После официальной церемонии зажжения елки начался концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Праздничное настроение алматинцев поддерживают и с помощью аниматоров – известных персонажей мультфильмов и фильмов.

Новогодняя инсталляция в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, с 20 декабря по 5 января с 16:00 до 21:00 часов будет проходить зимний фестиваль, который расположится в нескольких точках: на площади Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, театра имени Н.Сац и по улице Сауранбаева.

Елка на площади в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фестиваль включает в себя новогоднюю ярмарку, гастро-фестиваль, зону выступлений и мастер-классов, развлечения для всей семьи.

Отметим также, что вокруг главной елки города залили каток, где смогут проводить досуг алматинцы.

Главная елка Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новогодние украшения в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главная елка Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Люди в новогодних костюмах в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, ранее в акимате города рассказывали, как будет украшен Алматы к Новому году. Сообщалось, что свои елки будут установлены в каждом районе города, а на пешеходных улицах появятся МАФы и фотозоны.

К слову, в прошлом году на новогоднее оформление Алматы было потрачено 224 млн тенге - тогда сообщалось, что бюджет на декор был урезан из-за пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002284-elochka-gori-glavnuyu-elku-goroda-zazhgli-v-almaty-foto-video/