"Устала от всего происходящего": установленную в ВКО елку обсуждают в Сети

Елка. Фото: Telegram/asshotobozhaet

Пользователи соцсетей обсуждают фотографию елки, которую установили в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. На ситуацию отреагировал местный аким, передает корреспондент NUR.KZ.

"Елка в Уланском районе ВКО, как символ уходящего 2022 года", - говорится в подписи к опубликованному снимку.

Пользователи отреагировали на фотографию по-разному: кто-то - с юмором, некоторые - с осуждением. Были и те, кого заинтересовало, сколько денег потрачено на установку.

"Какой год, такая и елка", "Ужас", "Праздник к нам приходит", "Морозы же, замерзла, видать", "А сколько выделили? Наверное, все 20-30 млн?", "Что-то ее повело, покосило", "Устала тоже от всего происходящего", - пишут комментаторы.

Аким Уланского района Ренат Курмамбаев отреагировал на замечания.

"Уважаемые подписчики, на приобретение и установку елки средства не выделялись. Это фото в период установки, оформление до конца не доведено, сейчас в работе. Прошу с уважением отнестись к труду людей, которые занимаются созданием праздничного настроения", - сообщил чиновник.

Однако позже стало известно, что елку убрали и пообещали установить другую.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002397-ustala-ot-vsego-proishodyaschego-ustanovlennuyu-v-vko-elku-obsuzhdayut-v-seti/