О незаконной передаче земель Бутаковского ущелья высказались в Генпрокуратуре

Указатели в горах Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на брифинге в ведомстве высказался о незаконной передаче земель Бутаковского ущелья в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, допрашивали ли экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по делу о незаконной передаче земель Бутаковки.

"Здесь нет уголовного дела. Соответственно, там не может быть произведен допрос", - сообщил Жандос Умиралиев.

Он отметил, что прокуратурой Алматы проводится анализ законности предоставления этих участков.

"Если я не ошибаюсь, по Бутаковке прокуратура приняла меры по отмене решения акима города об изменение целевого назначения данного участка из рекреационной зоны в жилищную.

Сейчас по протесту прокурора земельный участок обратно переведен в прежний статус: рекреационный. Комитетом по управлению земельными ресурсами принимаются дальнейшие меры по отмене этих правоустанавливающих документов МИО. Анализ продолжается", - отметил спикер.

Начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов в свою очередь сообщил, что обнаружено еще 4 участка, которые тоже были незаконно переданы из рекреационной зоны в жилищную.

"Уполномоченным органам, земельщикам и акимату, предъявлено еще 10 исков, они находятся на рассмотрении. Я думаю, там касательно зоны Медеуского природного парка. Там примут исчерпывающие меры. Сейчас идет процесс рассмотрения, судебный, я имею в виду. Процесс прокурорами завершен в полном объеме", - добавил он.

Отметим, в октябре текущего года депутаты попросили проверить информацию о передаче земель Медеуского парка под жилищную застройку.

Напомним, что в январе текущего года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима Алматы, которую он занимал с июня 2019. В августе стало известно, что Сагинтаев стал главой наблюдательного совета ФБА ЕАС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002675-o-nezakonnoy-peredachi-zemel-butakovskogo-uschelya-vyskazalis-v-genprokurature/