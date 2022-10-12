Информацию о передаче земель Медеуского парка под жилищную застройку просят проверить депутаты

Указатели в горах Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Партия "Ак жол" направила депутатский запрос генпрокурору Казахстана Берику Асылову с просьбой проверить информацию о передаче под жилищную застройку земель Медеуского государственного парка. Запрос опубликовал лидер партии Азат Перуашев в своем Telegram-канале.

В своем запросе члены партии "Ак жол" ссылаются на информацию, опубликованную известным юристом .

Как пишет Базарбек, в июне 2021 года акимат Алматы своим постановлением вывел из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка в районе Бутаковского ущелья около 22,5 гектара земли. На этой территории расположен густой природный лес с уникальным животным и растительным миром.

Отмечается, что произошло это, когда акимом Алматы был Бакытжан Сагинтаев.

"Практически 20% всей территории Медеуского госприродного парка с легкой руки акима города Алматы потеряла статус рекреационной зоны и превратилась в жилую зону, подверглась разделу, отчуждению, смене целевого назначения земельных участков и массовой застройке", — заявил Базарбек.

По его данным, в марте началась "нарезка" участков под строительство, а также согласование строительных проектов.

"Природу предгорий Бутаковского ущелья, которую мы лицезрим, мы можем потерять, и это - реальность, в которую не хочется верить", — пишет юрист.

Он считает, что в этой ситуации были нарушены требования Экологического, Лесного и Земельного кодексов, а также поручения президента о запрете застройки предгорий Алматы в Заилийском Алатау.

"В этой связи фракция Демократической партии "Ак жол" просит проверить данную информацию и в случае подтверждения принять меры прокурорского реагирования", — говорится в депутатском запросе партии.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Алматы и профильное управление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992307-informatsiyu-o-peredache-zemel-medeuskogo-parka-pod-zhilischnuyu-zastroyku-prosyat-proverit-deputaty/