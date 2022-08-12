Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев стал главой наблюдательного совета ФБА ЕАС

Бакытжан Сагинтаев. Фото: акимат Алматы

Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев избран председателем наблюдательного совета Финансово-бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте ФБА ЕАС.

Отметим, что в разные годы Сагинтаев занимал посты руководителя канцелярии премьер-министра, министра экономического развития и торговли Казахстана, первого заместителя премьер-министра, премьер-министра, госсекретаря РК, а также главы Администрации президента.

С 2019 года Сагинтаев занимал должность акима Алматы, от которой был освобожден в январе этого года.

В июне стало известно, что экс-аким южной столицы назначен министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Казахстана.

Согласно информации на сайте ФБА ЕАС, Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества – общественная неправительственная организация, основанная в сентябре 2013 года. До марта 2020 года Ассоциация носила название Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества.

ФБА ЕАС объединяет финансово-банковские и деловые союзы предпринимателей, коммерческие организации и банки, общественные и научно-производственные объединения из 26 стран Европы и Азии.

"Цель ассоциации - реализация потребностей участников национальных рынков - членов ассоциации в организации благоприятных условий для их эффективной предпринимательской деятельности на территории стран Евразии", – указано на сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982847-eks-akim-almaty-bakytzhan-sagintaev-stal-glavoy-nablyudatelnogo-soveta-fba-eas/