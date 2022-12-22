Дефицит автогаза на заправках в регионах страны объяснил глава Минэнерго

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о причинах дефицита сжиженного нефтяного газа на заправках в регионах страны. Ответ он опубликовал в своем блоге на портале "Открытый диалог".

Житель Тараза сообщил, что в городских заправках уже месяц нет газа, а некоторые заправочные станции выдают газ только по талону.

Министр энергетики Болат Акчулаков ответил, что в рамках утвержденного плана поставок сжиженного нефтяного газа на декабрь этого года на Жамбылскую область было утверждено 4983 тонны.

"В целях недопущения дефицита СНГ (сжиженного нефтяного газа - прим. ред.) министерством проведены заседания комиссии по формированию дополнительного плана поставки СНГ, по которому для Жамбылской области было выделено дополнительно из ресурсов ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" 30 ноября - 288 тонн, 12 декабря - 509 тонн. В декабре текущего года планируется (выделить - прим. ред.) 504 тонны.

Учитывая вышеизложенное, в декабре для удовлетворения потребностей в Жамбылской области (с учетом дополнительных поставок) министерством было выделено 5780 тонн. Таким образом, потребность Жамбылской области на декабрь текущего года полностью удовлетворена.

Необходимо отметить, что в связи с несвоевременной подачей локомотивных тяг железнодорожного транспорта возникли задержки в поставках сжиженного нефтяного газа в регионы страны. На сегодняшний день, по оперативным данным акимата Жамбылской области, поставки данного газа в регионе стабильны", - сообщил Акчулаков.

Напомним, в ноябре стало известно, что в Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа. Сообщалось, что это было вызвано это плановыми работами на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Следом за Атырау с дефицитом газа столкнулся Уральск. В городе образовались очереди на автогазозаправочных станциях, а водители жаловались, что на некоторых АЗС газ отпускают только по талонам.

В начале декабря водители из Тараза сообщили, что топливо в городе начали продавать только по талонам. А где талоны не нужны, автовладельцам приходится отстаивать огромные очереди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002629-defitsit-avtogaza-na-zapravkah-v-regionah-strany-obyasnil-glava-minenergo/