Морозы до 35 градусов ожидаются в Казахстане

Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни, 22-24 декабря, в Казахстане. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, отметили специалисты.

Как объяснили метеорологи, атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги принесет с собой снег, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 м/с, а на западе, юге, юго-востоке страны ожидается гололед.

При этом в западных и южных регионах под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков.

Кроме того, синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении температуры - быстрая смена синоптических процессов вызовет резкие скачки, а именно колебание температуры воздуха на севере, востоке и в центре страны с понижением до 20-35 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002403-morozy-do-35-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/