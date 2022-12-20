Гололед и сильный ветер: жителей большинства регионов Казахстана предупредили о непогоде

Метель и ветер. Иллюстративное фото: pixabay.com

На завтра, 21 декабря, в большей части областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи на официальном сайте РГП "Казгидромет" сообщили о возможных низовых метелях, гололеде и сильном ветре.

В среду, 21 декабря в северной половине Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, а также снежный накат на дорогах. Утром и днем в северной половине области порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а временами – 25 м/с.

В Караганде днем низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы до 17-22 м/с.

В северной половине Улытауской области также ожидается гололед, низовая метель, на дорогах снежный накат. Утром и днем в северной половине области порывы ветра до 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Жезказгане днем прогнозируется низовая метель, снежный накат. Утром и днем порывы ветра до 15-20 м/с.

По данным метеорологов, завтра на севере и в центре Кызылординской области можно ожидать гололед и низовую метель. Сила ветра будет находиться на уровне 15-20 м/с.

В Кызылорде утром и днем гололед, порывы ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере и северо-востоке области – туман.

На большей части Акмолинской области синоптики прогнозируют снег, а днем на востоке региона – сильный снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге и в центре Актюбинской области будет низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на юге, центре области порывы 15-20 м/с.

Кроме того, 21 декабря на северо-востоке, юге и в центре Мангистауской области ожидается гололедица на дорогах.

Днем на западе и севере Абайской области возможна низовая метель. Ветер на севере региона может достигать 15-20 м/с, а в Жарминском районе – порывы 23 м/с.

Завтра в конце дня в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На юге области сохранится туман. Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах региона ожидаются гололед, метель. Сила ветра ночью в горных и северных районах, а также утром и днем на большей части области будет доходить до 15-20 м/с, днем в горных районах возможны порывы до 23-28 м/с.

В Шымкенте и Туркестане 21 декабря утром и днем ожидаются гололед и метель. Ветер западный, северо-западный, утром и днем порывы до 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается метель, а также порывы ветра до 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области прогнозируется низовая метель и порывы ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области пройдет сильный снег. Ветер на юго-западе, северо-востоке области, а также в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Таразе временами ожидаются туман и гололед, ветер до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

Отметим, что во время сильного ветра следует соблюдать ряд правил безопасности. Их приводит портал "Мой город" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

При сильном ветре:

все окна в доме или квартире должны быть плотно закрыты;

с незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут выпасть наружу;

оказавшись на улице, нужно держаться как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев – по возможности, укрыться в безопасном месте;

нельзя парковать автотранспорт под большими деревьями.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте ДЧС ЗКО. Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна. В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости. Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112". Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал. Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002342-gololed-i-silnyy-veter-zhiteley-bolshinstva-regionov-kazahstana-predupredili-o-nepogode/