Солнце днем и снегопады – ночью: какая погода будет во вторник в мегаполисах Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 20 декабря, в трех крупнейших городах Казахстана прогнозируется относительно теплая погода. Тем не менее ночью как в Астане, так и в Алматы и Шымкенте пройдут осадки. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане днем будет преимущественно солнечно, с переменной облачностью, а вот ночью в столице ожидается небольшой снег. Термометры покажут -4…-6 градусов, а к ночи опустятся до -11…-13 градусов. Скорость ветра 9-14 м/с, но также возможны порывы до 15-20 м/с.

Жителей Алматы во вторник днем ждет плюсовая температура воздуха – до +3…+5 градусов, без осадков. Ночью же в городе синоптики прогнозируют снегопад и -1…-3 градуса. При этом скорость ветра составит всего 0-5 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается день без осадков с переменной облачностью, +8…+10 градусов. Ночью же в третьем мегаполисе страны может пройти снег с дождем, а температура воздуха будет находиться на уровне 0…-2 градусов. Скорость ветра – 6-11 м/с.

Добавим, что на сегодняшний день штормовые предупреждения из-за непогоды объявили сразу в 11 областях Казахстана. Здесь прогнозируются низовые метели, гололед и сильный ветер.

Как обезопасить себя во время гололеда?

Подчеркнем, что в связи с выпадением осадков и заморозками на земле может образоваться гололед. Из-за него на дорогах возрастают риски ДТП, а пешеходы могут получить ушибы, вывихи или переломы, поскользнувшись на тонкой ледяной корке. Правила безопасности в таких погодных условиях приводятся на сайте egov.kz. Так, при гололеде необходимо:

Подготовить малоскользящую обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Также можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву – лейкопластырь или изоляционную ленту;

Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

Обходить места, покрытые льдом, а если это невозможно – идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

При получении травмы важно как можно скорее обратиться в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002157-solntse-dnem-i-snegopady-nochyu-kakaya-pogoda-budet-vo-vtornik-v-megapolisah-kazahstana/