Метели и сильный ветер пообещали на большей части Казахстана

Метель. Иллюстративное фото: Gillian Henry/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра на севере, в центре Абайской области - низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20, днем - порывы 23 м/с.

20 декабря на севере, западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, на севере, западе области - порывы 23-28 м/с, днем на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

Во вторник на юго-западе и в центре Актюбинской области пообещали гололед. Ночью на севере, востоке, днем на юге, в центре области ожидается низовая метель.

Ночью на востоке, юге Атырауской области тоже будет гололед.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

На большей части Костанайской области завтра ожидаются осадки в виде снега и дождя, а на севере, востоке области - сильный снег, гололед и низовая метель. На западе области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области пообещали гололед.

На большей части Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, западе, востоке области - туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе области 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Павлодарской области завтра возможна низовая метель и гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с, на западе области - порывы 25 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, юге области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью - порывы 23-28 м/с.

20 декабря на юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002141-meteli-i-silnyy-veter-poobeschali-na-bolshey-chasti-kazahstana/