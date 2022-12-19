В ближайшие дни в Казахстане похолодает

Снегопад. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ближайшие трое суток на большей части страны ожидаются понижение температуры воздуха и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В период с 20 по 22 декабря на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - снег, метель, усиление ветра до 15-20 м/c с порывами до 23-28 м/с.

При этом на западе, юге, юго-востоке страны синоптики прогнозируют гололед.

"Под влиянием холодных арктических воздушных масс почти на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха, на северо-западе, севере, в центре страны до 15-28 градусов мороза", - гласит сообщение.

Как обезопасить себя во время гололеда

При гололеде увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм - ушибов, вывихов или переломов, говорится на EGov.

Чтобы этого избежать, нужно придерживаться следующих правил:

одеться по погоде. Обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен);

обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

при движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус);

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу;

если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи;

гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002062-morozy-gololed-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/