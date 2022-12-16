В каких регионах Казахстана будет непогода в субботу. Опубликован прогноз

Кусты в снегу. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики "Казгидромета" опубликовали прогноз погоды на ближайшие сутки. Ниже приводим сведения с официального сайта государственной метеослужбы.

Как сообщают синоптики, большая часть территории страны по-прежнему находится под влиянием антициклона. В связи с этим в республике сохранится погода без осадков.

Лишь на юго-западе и в центре Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдет небольшой снег.

На востоке республики, в горных районах юго-востока и юга ожидается усиление ветра.

Подробнее о погоде в регионах

Согласно штормовому предупреждению, 17 декабря в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Вместе с этим на горных перевалах усилится ветер до 15-20 м/с (ветер при скорости выше 15 м/с уже считается опасным погодным явлением).

Равно как и в Туркестанской, туман ожидается в Атырауской и Мангистауской областях, а также в горных районах Жамбылской области.

Также в субботу на юге и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывы ветра – до 23 м/с. На юге и в центре соседней с ВКО Абайской области тоже ожидается усиление ветра, с теми же показателями.

В районе Алакольских озер Жетысуской области сохранится усиление ветра до 23-28 м/с, временами – до 30 м/с и более.

В трех крупнейших городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – осадков не ожидается. Скорость ветра, согласно прогнозу, не должна превысить 7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001867-v-kakih-regionah-kazahstana-budet-nepogoda-v-subbotu-opublikovan-prognoz/