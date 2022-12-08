Морозы в Казахстане: в шести регионах школьников перевели на дистанционку

Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

В нескольких регионах Казахстана в четверг, 8 декабря, школьников перевели на дистанционное обучение из-за сильных морозов. В Астане в таком формате дети учатся с начала этой недели.

Как сообщили накануне в столичном управлении образования, в четверг занятия для учащихся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Связано это с сильным морозом в столице - сегодня в Астане ожидается до -18...-20 градусов.

В таком же формате пройдут занятия и для учащихся 0-4 классов первой смены в школах Караганды, сообщает Instagram-страница отдела образования города. При этом учащиеся 5-11 классов сегодня учатся в штатном режиме.

Из-за 32-градусного мороза на дистанционку переведены 0-9 классы первой смены в Павлодаре. Соответствующее сообщение опубликовал Instagram-аккаунт отдела образования Павлодара.

Отменены занятия для 0-9 классов первой смены в школах Семея - здесь сегодня ожидается до 26-28 градусов мороза, сообщается на официальном сайте отдела образования Семея.

По данным издания "Костанайские новости", в дистанционном формате сегодня пройдут занятия и для учеников 1 смены с 0 по 9 класс в Костанае - здесь сегодня столбики термометров опустились до -28 градусов.

На дистанционный формат обучения переведены также ученики школ в Рудном, Жангельдинском, Житикаринском, Мендыкаринским и еще ряде районов области.

На официальном сайте Управления образования ВКО сообщается, что на дистанционку переведены ученики 0-4 классов первой смены в Усть-Каменогорске, а также в Курчумском, Глубоковском и Алтайском районах.

Между тем ранее в "Казгидромете" сообщали, что в ближайшие дни в Казахстане ожидается ослабление морозов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000614-morozy-v-kazahstane-v-shesti-regionah-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku/