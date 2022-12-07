Морозы ослабнут в Казахстане в ближайшие дни

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Постепенное ослабление морозов пообещали синоптики в ближайшие дни в Казахстане. Прогноз на ближайшие три дня опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По информации специалистов метеослужбы, большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем сохраняется преимущественно погода без осадков.

На востоке, в центре и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью, а в горных районах юга и юго-востока Казахстана временами - сильный снег.

Ожидается постепенное ослабление морозов:

на западе ночью до 5-15, днем до 0-5 мороза;

на севере ночью до 18-28, днем до 12-17 мороза;

в центре и на востоке ночью до 22-30, днем до 13-20 мороза;

на юге и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха ночью до 13-25, днем до 8-18 мороза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000474-morozy-oslabnut-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/