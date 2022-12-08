Снег, морозы и ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана
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В четверг, 8 декабря, в Алматы ожидается выпадение снега, в Шымкенте будет ветрено, а в Астане - морозно. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Жителям Алматы синоптики обещают сегодня выпадение снега. При этом температура воздуха в южной столице составит -3...-5 градусов, а скорость ветра - от 0 до 5 метров в секунду.
В Астане уже несколько дней подряд держатся сильные морозы, из-за чего школьников вновь перевели на дистанционку. Сегодня в столице ожидается до -18...-20 градусов, скорость ветра составит от 0 до 5 м/с.
Ветреная погода ждет жителей Шымкента - в третьем мегаполисе ожидается всего 3-5 градусов мороза, а скорость ветра составит 5-10 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000603-sneg-morozy-i-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/