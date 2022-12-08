Новые сроки учебного года и каникул назвали в Минпросвещения

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство просвещения представило новый вариант приказа "Об определении сроков начала и завершения учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования". С документом можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

На основании приказа, базовый срок учебного года (по умолчанию) – с 1 сентября по 31 мая включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11 (12) классах:

1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно);

2 четверть – 8 недель, зимние каникулы – 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно);

3 четверть –10 недель, весенние каникулы – 9 дней (с 18 по 26 марта включительно);

4 четверть – 10 недель.

Кроме того, для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).

При этом в документе отмечается, что по запросу организаций образования (пилотные, международные школы и другие) может быть и альтернативный срок учебного года – с 20 августа по 31 мая.

В таком случае продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11 (12) классах составит:

1 четверть – 9 учебных недель, осенние каникулы – 10 дней (с 23 октября по 1 ноября включительно);

2 четверть – 9 недель, зимние каникулы – 15 дней (с 31 декабря по 14 января включительно);

3 четверть – 9 недель, весенние каникулы – 9 дней (с 20 по 29 марта включительно);

4 четверть – 9 недель.

В первых классах также предусмотрены дополнительные каникулы – 7 дней.

Согласно приказу, учебный год должен начаться не ранее 20 августа и завершиться не позднее 3 июня. Таким образом, продолжительность учебного года – 36 недель, каникулярных дней в течение учебного года – не менее 25 дней.

Итоговые выпускные экзамены пройдут:

для 9 (10) классов – со 2 июня по 13 июня;

для 11 (12) классов – с 5 июня по 19 июня.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, как можно в стране ликвидировать аварийные трехсменные школы и решить проблему дефицита ученических мест.

Также Асхат Аймагамбетов рассказал о том, когда казахстанские школы сравняются с интеллектуальными школами по уровню финансирования, квалификации учителей, менеджмента.

А в начале ноября в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что дополнительные варианты школьной формы могут расширить в Казахстане. Школьники смогут носить, например, поло вместо привычных классических рубашек, или трикотажные кардиганы вместо пиджаков.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000537-novye-sroki-uchebnogo-goda-i-kanikul-nazvali-v-minprosvescheniya/