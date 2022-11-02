Кардиганы, рубашки поло: новые элементы школьной формы могут разрешить в Казахстане

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Дополнительные варианты школьной формы могут расширить в Казахстане. Школьники смогут носить, например, поло вместо привычных классических рубашек или трикотажные кардиганы вместо пиджаков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Министерство просвещения Казахстана предлагает внести дополнения в действующий приказ о требованиях к обязательной школьной форме.

Как сообщили в ведомстве, наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся представится возможность заменить:

пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке;

привычные рубашки на рубашки поло.

При этом подчеркивается, что цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы.

"Существующие требования к школьной форме, в целом, не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий", – заявила председатель Комитета среднего образования РК Гульмира Раинбековна.

Таким образом, в качестве альтернативы школьникам предлагается разрешить приходить на занятия в более удобной одежде.

"Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений. Но это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости", – добавила она.

Отмечается, что родители вольны самостоятельно выбирать производителя и место для приобретения школьной формы.

Напомним, в июле сообщалось, что в Казахстане пересмотрели требования к школьной форме. Родители, по согласованию со школьной администрацией, получили возможность выбирать цвет школьной формы.

Согласно требованиям к обязательной школьной форме для организаций среднего образования в Казахстане, она должна соответствовать светскому характеру обучения.

Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных тонов.

Отмечается, что школьная форма вводится с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также подразделяется на повседневную, парадную и спортивную.

В документе указывается, что включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

Введение изменений в школьную форму принимается по согласованию с общественным советом.

Данные требования были утверждены министром образования еще в 2016 году, и с тех пор не менялись. Об этом сообщила вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995430-kardigany-rubashki-polo-novye-elementy-shkolnoy-formy-mogut-razreshit-v-kazahstane/