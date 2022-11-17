"Мы к этому идем": Аймагамбетов о том, когда обычные школы сравняются по финансированию с НИШ

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ/Ирис Мамбур

В интервью проекту NUR.KZ "Завтрак с министром" глава Министерства просвещения РК Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос о том, когда казахстанские школы сравняются с интеллектуальными школами по уровню финансирования, квалификации учителей, менеджмента.

Летом этого года депутаты поднимали вопрос о большой разнице между финансированием НИШ и обычных школ.

По словам главы Минпросвещения, некоторые считают, что средства, которые выделяются на специализированные школы, нужно урезать и снизить до общеобразовательных школ.

"Но вопрос не в том, чтобы их урезать, а в том, чтобы поднять уровень финансирования всех других школ до этого уровня. Здесь и вопрос развития инфраструктуры, и повышения зарплат учителей и другие. За последние годы финансирование общего среднего образования, благодаря очень большой поддержке главы государства, в стране увеличилось в разы. Вопрос не в том, чтобы снизить финансирование НИШ до уровня обычных школ, а наоборот, в том, чтобы повысить финансирование и качество работы остальных 7800 школ до уровня НИШ и БИЛ", – отметил Аймагамбетов.

На вопрос о том, когда это примерно случится, он ответил, что Казахстан к этому идет.

"Сейчас, если судить даже по уровню зарплаты, такой большой разницы, как была раньше между учителями, которые работают в НИШ и учителями обычных школ, уже нет. Она не такая большая, это точно. То же самое мы сможем в ближайшее время сказать и об оборудовании, и о материально-техническом обеспечении. Потому что финансирование увеличивается во много раз", – подчеркнул министр.

Он также озвучил свою точку зрению по поводу мнения, что НИШ должны существовать только на частные деньги.

"Ломать – не строить, закрывать успешные проекты нецелесообразно. НИШ имеют важное значение для нашей системы образования. Послушайте, ведь там не обучаются граждане других стран. В этих школах очень серьезная система отбора, в них обучаются дети и из категории получателей АСП, и из отдаленных населенных пунктов. Все они наши граждане, которые получили возможность обучения в НИШ, и в будущем будут работать на благо нашей страны", – отметил Аймагамбетов.

По его словам, даже если выпускники НИШ поедут и будут работать в Google или Microsoft, в этом нет ничего плохого.

"Посмотрите на Индию, представители которой работают в самых крупных корпорациях мира. Ничего страшного в том, что наши ребята получают знания в мировых вузах, нет. Большинство возвращается, кто-то получает возможность работать в крупных транснациональных компаниях. Я думаю, что мы должны эти школы и тот же университет сохранить и поддерживать. Это школы, где мы будем проводить все пилоты, проводить апробации, внедрять новые программы и потом распространять на всю систему", – заключил министр просвещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997470-my-k-etomu-idem-aymagambetov-o-tom-kogda-obychnye-shkoly-sravnyayutsya-po-finansirovaniyu-s-nish/