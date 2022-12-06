Солнечный и морозный вторник ожидается в трех мегаполисах Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 6 декабря, в Астане, Алматы и Шымкенте днем осадков не прогнозируется. Тем не менее, во всех трех мегаполисах погода обещает быть довольно холодной. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Днем термометры покажут -20…-22 градуса, а ночью – опустятся до -28…-30 градусов. Тем не менее, погода ожидается практически безветренная, скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Алматы днем во вторник солнечно, осадков не прогнозируется, температура воздуха будет находиться на уровне -3…-5 градусов. А вот ночью может выпасть снег, -8…-10 градусов. Скорость ветра, как и в столице, ожидается в пределах 0-5 м/с.

Жителей Шымкента также ждет ясный день без осадков. Днем здесь ожидается -2…-4 градуса, а вот ночью похолодает до -13…-15 градусов. Скорость ветра в третьем мегаполисе будет находиться на уровне 8-13 м/с.

Добавим, что штормовое предупреждение на сегодня было объявлено в Туркестанской и Костанайской областях.

Так, в горных районах Туркестанской области 6 декабря ожидаются туман, гололед, метель. Ветер северо-западный на горных перевалах до 15-20 м/с.

На севере и востоке Костанайской области ожидается туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000264-solnechnyy-i-moroznyy-vtornik-ozhidaetsya-v-treh-megapolisah-kazahstana/