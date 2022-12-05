Морозы до 35 градусов пообещали в Казахстане в ближайшие дни
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Казахстанские синоптики сообщили о том, что морозы сохранятся на большей части страны в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В ближайшие трое суток, с 6 по 8 декабря, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. В связи с этим ожидается ясная, морозная погода, преимущественно без осадков.
Только на юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов ожидается снег, туман, а на юге еще и гололед.
Резких изменений в температурном фоне не ожидается, добавили синоптики.
Ночью 6 декабря в Карагандинской, а также 7 и 8 декабря в Восточно-Казахстанской областях прогнозируются морозы до 35 градусов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000136-morozy-do-35-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/