Морозы до 35 градусов пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Снег. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

Казахстанские синоптики сообщили о том, что морозы сохранятся на большей части страны в ближайшие дни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие трое суток, с 6 по 8 декабря, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. В связи с этим ожидается ясная, морозная погода, преимущественно без осадков.

Только на юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов ожидается снег, туман, а на юге еще и гололед.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, добавили синоптики.

Ночью 6 декабря в Карагандинской, а также 7 и 8 декабря в Восточно-Казахстанской областях прогнозируются морозы до 35 градусов.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000136-morozy-do-35-gradusov-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/