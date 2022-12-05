Вслед за первой сменой на дистанционку в Астане перевели и учащихся второй смены

Школьники. Иллюстративное фото: Emannuele Camerini / EyeEm / Getty Images

На дистанционный формат обучения из-за ухудшения погоды в Астане перевели учеников 0-6 классов, которые обучаются во вторую смену, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Управления образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2022 учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее учеников 0-9-х классов перевели на дистанционное обучение в Астане из-за плохих погодных условий. Также на дистанционку перешли и учащиеся начальных классов в Караганде и Темиртау.

Напомним, что в Астане сегодня пообещали сильные морозы от -19 до -21 градуса днем. Осадков не ожидается, но возможна переменная облачность. Скорость ветра - от 3 до 8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000138-vsled-za-pervoy-smenoy-na-distantsionku-v-astane-pereveli-i-uchaschihsya-vtoroy-smeny/