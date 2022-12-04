Снегопад и 20-градусный мороз ожидаются в крупных городах Казахстана

Снегопад в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Какой будет погода в трех крупнейших городах страны - Алматы, Астане и Шымкенте, - рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы.

По данным синоптиков, в Алматы сегодня осадков не ожидается, термометры покажут от -2 до -4 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане специалисты обещают сильные морозы - в воскресенье столбики термометров в столице опустятся до -18...-20 градусов. Кроме того, здесь ожидается сильный ветер скоростью до 9-14 м/с.

Жителей Шымкента ждет относительно теплая погода - здесь ожидается от 0 до -2 градусов. Прогнозируется выпадение снега и усиление ветра до 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, в том числе из-за усиления ветра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000046-snegopad-i-20-gradusnyy-moroz-ozhidayutsya-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/