Ветер усилится в нескольких регионах Казахстана в воскресенье

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В частности, в некоторых регионах прогнозируют сильные морозы и туман, передает официальный сайт госметеослужбы "Казгидромет".

В ночь на 4 декабря на северо-востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют сильный мороз от -15 до -20 градусов. На северо-западе области ожидается сильный ветер, со скоростью до 15-20 м/с.

4 декабря днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем в центре области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Низовую метель в этот день прогнозируют также в Абайской области на западе, севере и в центре. В центре области будет ветрено – его скорость также достигнет 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Жетысуской области в районе Жаланашколя синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/c, с порывами до 25 м/с.

Жителей Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидает туман. Днем на горных перевалах скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Туман также ожидается ночью и утром в Шымкенте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000035-veter-usilitsya-v-neskolkih-regionah-kazahstana-v-voskresene/