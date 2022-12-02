Снег и морозы до 34 градусов ожидаются в Казахстане в выходные
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Синоптики рассказали, какой будет погода в стране в ближайшие три дня – с 3 по 5 декабря. По их данным, казахстанцев ждут снег, метель и сильные морозы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Как сообщают метеорологи, на большей части страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег. И лишь на западе республики погода будет преимущественно без осадков.
Кроме того, на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман.
Также, по данным синоптиков, ночью температура воздуха составит:
- на западе – 10-22 градусов мороза;
- на юго-западе – 3-15 градусов мороза:
- на северо-западе и севере – 20-30 градусов мороза;
- в центре – понижение от 13-22 до 20-30 градусов мороза;
- на востоке страны – 25-34 градусов мороза;
- на юге, юго-востоке республики – 5-15 градусов мороза;
- в горных районах – 15-20 градусов мороза.
Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды в Казахстане на декабрь. В первый месяц зимы температура воздуха будет продолжать понижаться, а количество снега увеличиваться.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999915-sneg-i-morozy-do-34-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/