Снег и морозы до 34 градусов ожидаются в Казахстане в выходные

Ели. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какой будет погода в стране в ближайшие три дня – с 3 по 5 декабря. По их данным, казахстанцев ждут снег, метель и сильные морозы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают метеорологи, на большей части страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег. И лишь на западе республики погода будет преимущественно без осадков.

Кроме того, на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман.

Также, по данным синоптиков, ночью температура воздуха составит:

на западе – 10-22 градусов мороза;

на юго-западе – 3-15 градусов мороза:

на северо-западе и севере – 20-30 градусов мороза;

в центре – понижение от 13-22 до 20-30 градусов мороза;

на востоке страны – 25-34 градусов мороза;

на юге, юго-востоке республики – 5-15 градусов мороза;

в горных районах – 15-20 градусов мороза.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды в Казахстане на декабрь. В первый месяц зимы температура воздуха будет продолжать понижаться, а количество снега увеличиваться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999915-sneg-i-morozy-do-34-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/