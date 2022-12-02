Морозы до 21 градуса и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 2 декабря, в Алматы и Астане ожидается относительно теплая погода без осадков, а в Астане прогнозируют мороз. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня, по прогнозам синоптиков, осадков не будет, температура воздуха опустится до -1...-3 градусов. В южной столице ожидается усиление ветра до 8-13 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня будет немного теплее - здесь термометры покажу от -1 до +1 градуса, а скорость ветра составит все те же 8-13 м/с. Осадков в третьем мегаполисе не ожидается.

Астанчан предупреждают о сильном морозе и усилении ветра - в столице сегодня температура воздуха опустится до -19...-21 градуса, скорость ветра составит 9-14 м/с. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999834-morozy-do-21-gradusa-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/