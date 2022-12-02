Почему не во всех подключенных к теплу домах в Экибастузе появилось отопление

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На брифинге в РСК врио акима Павлодарской области объяснил, почему в подключенных к отоплению домах в Экибастузе частично все еще нет тепла, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации врио акима области Олега Крука, утром в Экибастузе после аварии на ТЭЦ неподключенными к теплу оставались 49 жилых домов.

К 18:00 сегодняшнего дня часть домов удалось подключить – неподключенными остались еще 30 домов. 11 домов отключены от ЦТП-52, еще 19 домов в нескольких микрорайонах также остаются без тепла.

Крук пояснил, почему местные жители заявляют, что к теплу остаются неподключенными гораздо больше домов – причиной он назвал частично отключенные стояки в подъездах тех домов, которые жильцы временно покинули.

"Я называл цифру - 30 домов. Многие говорят: "Нет, гораздо больше". На самом деле, есть много нюансов. К примеру, на дом подали тепло, но мы сталкиваемся с ситуациями, когда жители не могут приехать, они покинули свой дом или в командировке находятся. Сегодня из Астаны нам ключи через такси передавали, чтобы мы попали в дом.

Есть и такие жильцы, у которых стояла чугунная батарея, сейчас их мало продаются, продаются алюминиевые, но некоторые жители против алюминиевых, и приходится сейчас искать чугунные.

Но, чтобы не останавливать весь дом, глушится стояк - в итоге происходит то, что в некоторых комнатах нет отопления. Это мы признаем", - заявил врио акима.

По его словам, закончить подведение тепловых узлов в дома "планируют завтра, в крайнем случае послезавтра".

Напомним, что Экибастуз шестые сутки остается без тепла – в городе объявлен режим ЧС. Люди жгут костры, многие покинули свои дома.

27 ноября на местной ТЭЦ случилась авария – по предварительной версии, ошибочные действия работников станции привели к резкому повышению давления на теплосети, из-за чего случились многочисленные порывы. Теплоснабжение в Экибастузе было заморожено.

После ЧП глава Павлодарской области Абылкаир Скаков был лишен поста – должность врио акима региона занял Олег Крук.

Премьер-министр назвал причиной ЧП изношенность теплосети. Он подчеркнул, что руководство ТЭЦ, зная об изношенности, все равно допустило повышенное давление.

Токаев поручил создать комиссию для проверки госорганов всех регионов по подготовке к зимнему сезону. Глава комиссии уже дал первые поручения по наиболее уязвимым ТЭЦ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999973-pochemu-v-podklyuchennyh-k-teplu-domah-v-ekibastuze-chastichno-net-otopleniya/