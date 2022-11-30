Дворы в Алматы будут убирать за счет районных акиматов

Дворник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И.о. акима Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал, что внутридомовые территории в Алматы будут убираться за счет средств акиматов районов, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи и.о. акима с населением один из жителей города сообщил, что акимат Турксибского района "не признает территорию вокруг дома".

"Детскую площадку убирать не хотят. Приезжали с акимата района вместе с КСК, и уверяли, что КСК будет убирать, но у них нет денег. У нас не хватает наших средств на уборку площадок", — заявил житель.

Досаев на это ответил, что согласен.

"Создался правовой вакуум, когда внутридомовая территория при создании ОСИ (объединение собственников имущества - прим. ред.) и ПТ (простые товарищества - прим. ред.) остаются ничейными. Мы предусмотрели, что с 1 января 2023 года по моей инициативе выделим средства районам на уборку внутридомовых территорий", — заявил и.о. акима.

Также в ходе встречи с населением района Досаев рассказывал, что в Алматы появятся новые парки и будет восстановлен кинотеатр "Шугыла".

Напомним, после инаугурации, прошедшей 26 ноября, Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, подотчетных и подчиненных непосредственно президенту, стали исполняющими обязанности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999561-dvory-v-almaty-budut-ubirat-za-schet-rayonnyh-akimatov/