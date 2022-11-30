Новые парки, восстановление кинотеатра "Шугыла": что изменится в Турксибском районе Алматы

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Исполняющий обязанности акима Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал, какие новые парки появятся и что изменится в этом районе, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам и.о. акима, ведется строительство двух масштабных парков площадью более 46 га. Это - парк "Аспан" в районе аэропорта площадью 15 га и благоустройство рощи "Маяк" на 31 га. Объекты будут сданы в декабре этого года.

"Кроме этого, по предложениям жителей, с июля ведется благоустройство скверов "Славы аэропорта" и у Дома школьников №6, на которых предусмотрена установка линий наружного освещения, поливочной системы зеленых зон, лавочек, урн и так далее. Работа будет завершена во втором квартале 2023 года.

До конца этого года завершатся работы по расширению и углублению русла реки Малая Алматинка протяженностью 6,5 км - от проспекта Рыскулова до аэропорта. Вдоль русла реки обустроены пешеходные дорожки, установлены воркаут-комплекс и линии наружного освещения", - рассказал Досаев.

Помимо того, он отметил, что проектные работы по БАКу (Большой Алматинский канал) завершились, а по роще Баума - завершатся в июне 2023 года.

"Если экспертизу получим, по набережной начнем работать чуть раньше. Мы надеемся, что к середине 2024 года мы получим и набережную, и рощу Баума, я думаю, это будет одной из точек притяжения города и одним из лучших мест для скандинавской ходьбы и проведения времени. Как только работы закончим, необходимые средства для модернизации парка я найду", - заявил Досаев.

Также стало известно, что будет с кинотеатром "Шугыла" - он выкуплен частным инвестором, который планирует восстановить кинотеатр и сделать пристройку, в которой будет открыт выставочный центр.

Напомним, после инаугурации, прошедшей 26 ноября, Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, подотчетных и подчиненных непосредственно президенту, стали исполняющими обязанности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999528-novye-parki-vosstanovlenie-kinoteatra-shugyla-chto-izmenitsya-v-turksibskom-rayone-almaty/