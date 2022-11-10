"Поддерживаем эти нормы": Смаилов об экзаменах для получения гражданства Казахстана

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах сената разъяснил нормы, ужесточающие процедуру получения гражданства Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что нормы находятся на этапе согласования с правительством.

"Мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство. Во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю этой страны, а также сдать соответствующий экзамен. Например, в Германии, Турции, Канаде, РФ есть такие требования. Эти требования – фактор того, что люди, получившие гражданство, смогут быстро адаптироваться в обществе. Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать", – пояснил премьер-министр.

По его словам, люди, желающие получить гражданство Казахстана, должны соответствовать этим требованиям.

При этом Смаилов отметил, что в случае принятия, нормы не будут касаться некоторых категорий, в их числе этнические казахи и несовершеннолетние, а также люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам. Последнее будет касаться случаев, когда у человека, который хочет получить гражданство Казахстана, здесь живут близкие родственники или супруг/супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК.

"Они будут получать гражданство в упрощенном виде. Совершившие преступление не смогут претендовать на гражданство. Законопроект скоро поступит в парламент", – резюмировал Алихан Смаилов.

Напомним, что депутаты парламента разработали поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которыми ужесточаются требования к получению казахстанского паспорта.

"Согласно данным поправкам, незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления", – подчеркивал ранее глава кабмина.

Он отмечал также, что в документе имеются также поправки, направленные на предупреждение фактов двойного гражданства.

Как сейчас действует получение гражданства Казахстана?

Согласно действующему Закону "О гражданстве Республики Казахстан", казахстанский паспорт могут получить:

лица, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях не менее пяти лет либо состоящие в браке с гражданами Республики Казахстан не менее трех лет;

граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из близких родственников - граждан Республики Казахстан: ребенка (в том числе усыновленного), супруга (супругу), одного из родителей (усыновителей), сестру, брата, деда или бабушку, независимо от срока их проживания в Республике Казахстан.

Наличие условий, предусмотренных в первом абзаце не требуется при приеме в гражданство Республики Казахстан несовершеннолетних, недееспособных и лиц, которые имеют особые заслуги перед Республикой Казахстан либо имеют профессии и отвечают требованиям по перечню, устанавливаемому президентом Республики Казахстан, и членов их семей.

Также гражданство РК в упрощенном порядке могут получить:

кандасы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях, независимо от срока проживания;

реабилитированные жертвы массовых политических репрессий, а также их потомки, лишенные или утратившие гражданство без их свободного волеизъявления, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан на законных основаниях, независимо от срока проживания;

этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях Республики Казахстан.

По каким причинам могут отказать в получении казахстанского гражданства?

Ходатайство о приеме в гражданство и восстановлении в гражданстве Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:

совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости Казахстана;

призывает к нарушению единства и целостности территории РК;

осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;

разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка Республики Казахстан;

принадлежит к террористическим и экстремистским организациям или осуждено за террористическую деятельность;

находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в силу приговору суда либо его действия признаны судом как опасный рецидив;

состоит в гражданстве других государств;

сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство РК или без уважительной причины не представило необходимые документы в сроки, установленные законодательством Казахстана;

имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РК или за ее пределами, признаваемого таковым казахстанским законодательством;

совершило правонарушение в сфере экономики в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;

неоднократно в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство Республики Казахстан или восстановлении в гражданстве нарушило законодательство РК в области миграции населения;

утратило гражданство РК на основании подпунктов 1), 2) и 5) статьи 21 Закона "О гражданстве Республики Казахстан" в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве;

утратило гражданство РК на основании подпункта 8) части первой статьи 21 Закона "О гражданстве РК";

лишено гражданства РК на основании статьи 20-1 Закона "О гражданстве Республики Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996578-podderzhivaem-eti-normy-smailov-ob-ekzamenah-dlya-polucheniya-grazhdanstva-kazahstana/