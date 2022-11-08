Процедуру получения казахстанского гражданства ужесточат

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутаты парламента разработали поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которыми ужесточаются требования к получению синего паспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос сообщил, что в настоящее время подготовлены поправки в Закон "О гражданстве Республики Казахстан".

"Согласно данным поправкам, незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления", – сообщил глава кабмина.

Он отметил, что в документе имеются также поправки, направленные на предупреждение фактов двойного гражданства.

Данные законодательные инициативы, по его словам, разработаны депутатами парламента и включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сфере миграции населения".

Отмечается, что правительство уже подготовило заключение к данному проекту закона.

В целом из ответа премьер-министра стало известно, что в Казахстане для желающих изучать национальный язык, традиции и культуру казахского народа в 40 Домах дружбы функционирует 174 воскресные школы, где предоставляется возможность бесплатного изучения казахского языка, культуры и обычаев.

Отмечается, что мигранты также могут изучать государственный язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996213-protseduru-polucheniya-kazahstanskogo-grazhdanstva-uzhestochat/