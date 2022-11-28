"Кусок металлолома": эксперты считают бессмысленным ремонт ТЭЦ в Экибастузе

Здание ТЭЦ. Фото: Министерство энергетики РК

Еще одним последствием аварии на теплосетях в Экибастузе стала возросшая нагрузка на электросети – из-за подключения обогревателей по городу начались точечные отключения. Сейчас работу теплоэлектроцентрали восстанавливают, однако эксперты считают, что проще построить новую.

По словам председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Сунгата Есимханова, нагрузка на энергосети Экибастуза контролировалась, так как горожане начали подключать обогреватели.

Чиновник рассказал, что обычная средняя нагрузка составляет 32 мегаватта, а в пик она достигала 52, передает Pavlodarnews.

"Но коллеги из сетевой компании сработали. Были, конечно, точечные отключения из-за перегрузов. Но это быстро отрабатывалось", – говорит Есимханов.

Также в Минэнерго анонсировали расследование на ТЭЦ, где произошла авария. Акимат Павлодарской области ссылаясь на слова Есимханова пишет, что расследование продлится 10 дней, после чего будут оглашены итоги.

Тем временем в оперштабе сообщили, что по состоянию на 19:00 28 ноября работы по ликвидации порывов продолжаются еще на двух магистралях. Подачу тепла осталось восстановить в 17 многоэтажных домов и 4 соцобъекта.

Кроме того, определен основной аварийный участок на ТЭЦ, на котором сейчас сконцентрировали все силы.

"Он находится на центральном тепловом пункте 52. Все силы там сконцентрировали. Снимаем асфальтный слой, добрались до самой трубы. Заменим и начнем подключаться", – объяснил председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал.

В целом, на восстановление Экибастузской ТЭЦ необходимо около 4 млрд тенге. Это, как передает сайт телеканала КТК, лишь предварительные подсчеты Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации.

В то же время, по словам независимых экспертов, ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

"Я считаю, гораздо выгоднее и экономически целесообразно строить новую ТЭЦ в Экибастузе, которая будет надежно снабжать электричеством и теплом город. Потому что мы будем вкладывать огромное количество денег. Залатаем с одной стороны – пробьет с другой стороны, и это может продолжаться бесконечно. Что касается других электростанций, сейчас мы ожидаем холода, я считаю, что всем сейчас нужно, особенно энергетикам, всю эту ситуацию пытаться держать под контролем", – говорит энергетик Жанибек Байдулла.

О том, что котельная и распределяющие теплосети в Экибастузе уже давно в критическом состоянии и их необходимо срочно взять под контроль госорганов, этим летом неоднократно заявлял павлодарский правозащитник Юрий Павленко. Однако к словам общественника не прислушались.

"Я заявлял о том, что ТЭЦ является просто металлоломом. Обыкновенная груда, кусок металлолома. Потому что некоторое оборудование сгнило настолько, что она в любую секунду может остановиться. Я это говорил. Я говорил, что министр энергетики обязан был приехать в Павлодар, в Экибастуз и сидеть там 10 дней, пока не разработает план, по которому нужно действовать всем органам власти, не только исполнительной власти", – говорит член комиссии по тарифам Антимонопольного комитета по Павлодарской области Юрий Павленко.

Источник: КТК

Напомним, ночью 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. Ситуацию прокомментировали в Минэнерго, а также глава региона Абылкаир Скаков.

Также в экибастузских школах отменили занятия до 28 ноября. В самом городе объявили режим ЧС.

Сегодня стало известно, что 129 многоэтажных домов в Экибастузе из 149 за ночь удалось подключить к теплу.

Также мы писали, что правительством и Генпрокуратурой Казахстана рассматривается вопрос передачи в госсобственность ряда проблемных энергетических объектов страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999290-kusok-metalloloma-eksperty-schitayut-bessmyslennym-remont-tets-v-ekibastuze/