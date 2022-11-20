"Прихожу одной из первых": Роза Рымбаева появилась на избирательном участке в Алматы

Роза Рымбаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Народная артистка Роза Рымбаева проголосовала на выборах президента в Алматы. На избирательный участок она пришла вместе с сыном, передает корреспондент NUR.KZ.

Сделав свой выбор, певица уделила несколько минут журналистам.

"Как видите, сегодня самый исторический день в жизни казахстанского народа, мы выбираем себе достойного лидера, достойного руководителя страны. Я как самый серьезный гражданин нашего Казахстана, пришла проголосовать за своего кандидата, которого я выбрала и считаю его самым достойным кандидатом в президенты", — заявила Рымбаева.

Певица пожелала всем ответственности, так как, по ее словам, участие и выбор каждого казахстанца очень важны.

"Я думаю, самые сознательные люди будут участвовать и самого достойного выберут. Я считаю, я обязана и всегда активно участвую в выборах, прихожу одной из первых среди своих коллег", — сообщила Роза Рымбаева.

Ранее ее сын голосовал на том же участке.

"Мои дети взрослые, они тоже отвечают за свое будущее, они серьезно относятся к такому событию и хотят выбрать достойного руководителя стране", — заключила артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998003-prihozhu-odnoy-iz-pervyh-roza-rymbaeva-progolosovala-v-almaty/