"Прихожу одной из первых": Роза Рымбаева появилась на избирательном участке в Алматы
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Народная артистка Роза Рымбаева проголосовала на выборах президента в Алматы. На избирательный участок она пришла вместе с сыном, передает корреспондент NUR.KZ.
Сделав свой выбор, певица уделила несколько минут журналистам.
"Как видите, сегодня самый исторический день в жизни казахстанского народа, мы выбираем себе достойного лидера, достойного руководителя страны. Я как самый серьезный гражданин нашего Казахстана, пришла проголосовать за своего кандидата, которого я выбрала и считаю его самым достойным кандидатом в президенты", — заявила Рымбаева.
Певица пожелала всем ответственности, так как, по ее словам, участие и выбор каждого казахстанца очень важны.
"Я думаю, самые сознательные люди будут участвовать и самого достойного выберут. Я считаю, я обязана и всегда активно участвую в выборах, прихожу одной из первых среди своих коллег", — сообщила Роза Рымбаева.
Ранее ее сын голосовал на том же участке.
"Мои дети взрослые, они тоже отвечают за свое будущее, они серьезно относятся к такому событию и хотят выбрать достойного руководителя стране", — заключила артистка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998003-prihozhu-odnoy-iz-pervyh-roza-rymbaeva-progolosovala-v-almaty/