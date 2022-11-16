Токаев: В последние годы репутация Алматы как зеленого города померкла

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На встрече с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об экологии города. Слова президента опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.

"Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге.

Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц.

Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов. Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. Эта важная работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации", — поручил президент.

Он также отметил, что вопросы экологии Алматы всегда находятся в фокусе его внимания.

"Окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан. Поэтому вопросы экологии всегда находятся в фокусе моего внимания. Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.

Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%). Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей «розу ветров» и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города.

Благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду. Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь, промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов", — проинформировал Токаев.

Высказался глава государства и о газификации частного сектора мегаполиса.

"Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов", — отметил Токаев.

Президент затронул на встрече и тему чистого воздуха и питьевой воды.

"Еще одним важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в Алматы является озеленение. Алматы всегда славился своей зеленью. Но в последние годы его репутация как зеленого города померкла. Мы бываем за рубежом и видим, что есть города более зеленые и чистые, чем Алматы. В нем насчитывается порядка 4 миллионов деревьев, но в некоторых районах их явно недостаточно. Кроме того, более 10% зеленых насаждений и деревьев в городе нуждаются в обновлении.

До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. Это достаточно большой объем. Главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города. В Алматы насчитывается 136 парков. Идет последовательная работа по увеличению их количества и благоустройству. Это не может не радовать.

Однако руководству города не стоит останавливаться на достигнутом. Алматы должен усилить свой статус "города-сада". Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны. Для этого необходимо создать устойчивый экологический каркас, в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса", — считает Токаев.

В завершение темы экологии он высказался об экологическом воспитании юных алматинцев.

"В целом, нам всем предстоит усилить экологическое воспитание и привить подрастающему поколению бережное отношение к зеленым насаждениям. В некоторых странах, в частности в Турции, действуют законы, категорически запрещающие рубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений. Полагаю, мы должны воспользоваться полезным зарубежным опытом.

В рамках работы по обновлению генерального плана Алматы следует принять единый градостроительный регламент, который должен учитывать циркуляцию воздушных потоков. Уверен, эти меры позволят добиться ощутимого прогресса в улучшении экологической ситуации в городе и будут способствовать сохранению здоровья и повышению качества жизни горожан", — заключил президент.

Напомним, на встрече с общественностью Алматы глава государства высказался также о точечной застройке города и подчеркнул, что акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, чтобы избежать многочасовых пробок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997367-tokaev-v-poslednie-gody-reputatsiya-almaty-kak-zelenogo-goroda-pomerkla/