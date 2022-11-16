Токаев: Алматы попал в "ловушку средних доходов"

Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Сегодня, 15 ноября, президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Алматы, на которой высказался о доходах горожан, сообщает Telegram-канал пресс-службы главы государства.

По словам Токаева, большая часть алматинцев трудится на предприятиях малого и среднего бизнеса.

"Основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города", — отметил президент.

Глава государства также высказался об инвестициях в экономику южной столицы.

"Между тем сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли – недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую ловушку средних доходов, для выхода из которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий.

Необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда. В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий "Алатау". Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест", — сказал Токаев.

Он добавил, что властям города следует обеспечить рост экономики Алматы.

"В целом с учетом темпов увеличения населения необходимо обеспечить среднегодовой рост экономики Алматы на уровне 5%. При этом показатели экономического роста должны быть осязаемы всеми горожанами в виде реального повышения благополучия и качества жизни", — подчеркнул президент.

Напомним, во время встречи с населением Токаев затронул также вопросы экологии Алматы, высказался о пробках в городе и отметил неудобную планировку зданий и дорог в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997363-tokaev-almatintsy-popali-v-lovushku-srednih-dohodov/