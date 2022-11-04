На отключение света в студенческих общежитиях Алматы отреагировали в Миннауки
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В Казнете распространилась информация о том, что в общежитиях ряда алматинских вузов после определенного часа ежедневно отключается свет. Ситуацию прокомментировало Министерство науки и высшего образования страны в Telegram.
Ведомство подтвердило факт перебоев с электроэнергией в общежитиях некоторых университетов Алматы. Началась работа по устранению инцидента.
"В ряде казахстанских СМИ и на социальных медиа площадках появилась информация об отключении электричества в студенческих общежитиях после определенного времени.
Отметим, что после оперативной проверки факт перебоев с электроэнергией в нескольких университетах был подтвержден.
Министерство работает над устранением отмеченного инцидента и заявляет, что намерено и дальше защищать и бороться за права учащихся вузов", - гласит сообщение.
Ранее глава Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал проблему нехватки общежитий для казахстанских студентов, в особенности в городе Алматы. Министр отметил, что в южной столице наблюдается "гиперконцентрация вузов".
Недавно чиновники предложили перенести высшие и средне-специальные учебные заведения из Алматы в Кунаев.
Создать Академгородок в Кунаеве предлагал также президент Касым-Жомарт Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995810-na-otklyuchenie-sveta-v-studencheskih-obschezhitiyah-almaty-otreagirovali-v-minnauki/