На отключение света в студенческих общежитиях Алматы отреагировали в Миннауки

Парень в комнате. Иллюстративное фото: Pexels.com

В Казнете распространилась информация о том, что в общежитиях ряда алматинских вузов после определенного часа ежедневно отключается свет. Ситуацию прокомментировало Министерство науки и высшего образования страны в Telegram.

Ведомство подтвердило факт перебоев с электроэнергией в общежитиях некоторых университетов Алматы. Началась работа по устранению инцидента.

"В ряде казахстанских СМИ и на социальных медиа площадках появилась информация об отключении электричества в студенческих общежитиях после определенного времени.

Отметим, что после оперативной проверки факт перебоев с электроэнергией в нескольких университетах был подтвержден.

Министерство работает над устранением отмеченного инцидента и заявляет, что намерено и дальше защищать и бороться за права учащихся вузов", - гласит сообщение.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал проблему нехватки общежитий для казахстанских студентов, в особенности в городе Алматы. Министр отметил, что в южной столице наблюдается "гиперконцентрация вузов".

Недавно чиновники предложили перенести высшие и средне-специальные учебные заведения из Алматы в Кунаев.

Создать Академгородок в Кунаеве предлагал также президент Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995810-na-otklyuchenie-sveta-v-studencheskih-obschezhitiyah-almaty-otreagirovali-v-minnauki/