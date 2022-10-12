Перенести вузы из Алматы в Кунаев предложили чиновники. Во сколько это обойдется

Студент. Иллюстративное фото: pexels.com

В начале октября чиновники выступили с предложением перенести высшие и средне-специальные учебные заведения из Алматы в Кунаев. Вузы уже подсчитали, во сколько им обойдется переезд, передает сайт телеканала КТК.

В переезде учебных заведений чиновники видят множество плюсов. Один из них - возможность разгрузить Алматы, да и жилье в Кунаеве будет обходиться учащимся гораздо дешевле.

Власти обещают выделить тут земельные участки под университеты и колледжи. Но строить кампусы частным учебным заведениям придется за собственный счет. Заманчивые перспективы ждут и студентов.

"Мы создаем мини-индустриальные зоны, то есть там уже соответствующая инфраструктура уже будет, можно будет спокойно открывать заводы. Специалисты, которые будут обучаться в переехавших университетах, будут обеспечены работой за счет того, что мы создаем новые рабочие места по всему региону.

Нами проводятся переговоры с инвесторами, которые намерены построить здесь новые заводы, предприятия и обеспечить работой молодежь", — объяснил руководитель пресс-службы акимата Алматинской области Галымурат Жукел.

Чиновники уверяют: переезд – мера вынужденная. Сейчас в Алматы целых 36 высших учебных заведений. В городе насчитывается свыше 190 тысяч студентов. А значит, крупнейший город пора разгружать.

Отмечается, что перенос вузов в Кунаев – мероприятие затратное. В Международном университете информационных технологий, например, посчитали: им понадобится 110 миллиардов тенге. А еще надо где-то разместить почти 6 тысяч студентов.

"Если там выстраивать полностью всю инфраструктуру, начиная от предоставления жилья преподавателям, сотрудникам университета, всем студентам, включая даже городской конгломерат, то это может быть приемлемым.

Самому университету построить за свой счет нереально. Какие-то кредитные линии, субсидирования, дотации государство сделает, грубо говоря, чтобы переселить целые университеты в Кунаев, то это займет около пяти лет минимум", — поделился своим мнением ректор Международного университета информационных технологий Аскар Хикметов.

Преподаватели идею о переносе вузов и колледжей восприняли не совсем однозначно. Например, Сауле Аманжолова, которая преподает в университете уже десятый год, говорит, что она не против перевода в новый город при условии, что там построят дома, больницы и школы. Но ездить каждое утро из Алматы в Кунаев было бы очень сложно, считает преподаватель.

"Действительно, сама по себе эта дорога достаточно трудоемкая. Даже если едешь на машине, это занимает где-то 30-40 минут времени. Если едешь на автобусе, это занимает порядка двух часов времени. И с точки зрения работоспособности для профессорско-преподавательского состава это будет очень тяжело.

Если будет сразу же инфраструктура, то есть вместе с проживанием, вплоть до детских садов, я думаю, многие согласятся сразу же переехать", — поделилась завкафедрой кибербезопасности Международного университета информационных технологий Сауле Аманжолова.

Чиновники уверены: переезд вузов и колледжей окажет положительный социальный эффект. Грандиозная идея властей пока находится на стадии обсуждения.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992229-perenesti-vuzy-iz-almaty-v-kunaev-predlozhili-chinovniki-vo-skolko-eto-oboydetsya/