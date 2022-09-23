"Там гиперконцентрация вузов": министр о нехватке общежитий для студентов в Алматы

Рабочий стол. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр высшего образования и науки на брифинге в СЦК заявил о нехватке общежитий для казахстанских студентов, в особенности в городе Алматы, а также рассказал о планах по поддержке вузов, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек, говоря о проблемах современных вузов в Казахстане, в первую очередь коснулся общежитий.

"Проблема общежитий присутствует. Ключевая болевая точка – это Алматы, так как там наблюдается гиперконцентрация вузов. 36 вузов сейчас там, треть всех студентов страны обучается там, при этом 70% их них – иногородние.

Сегодня студентов, которые оказались в тяжелой ситуации, размещаем временно, подыскиваем жилье. Но отдельно нужна системная мера для того, чтобы разгружать город. Поэтому со следующего года будем выставлять жесткие требования университетам.

Если университет хочет открыть новую специальность, привлечь студентов по этой новой специальности, или вообще новый вуз открывается, будут очень жесткие требования – 100% обеспечение общежитиями. Допустим, хочет вуз привлечь 100 студентов на новую специальность – он должен обеспечить 100 койко-мест", – заявил министр.

В качестве поддержки вузов планируется также пересмотреть стоимость грантов.

"Стоимость грантов нужно повышать. Сейчас гранты основных специальностей стоят, при переводе в тенге, 700 тыс. тенге, в национальных университетах – 1 млн, и 1,2 млн тенге – в исследовательских университетах. В долларах не доходит до 1,5 тыс. То есть это не дает возможности вузам развиваться, строить общежития. В следующем году повысим стоимость грантов в виде помощи вузам", – резюмировал Саясат Нурбек.

Ранее министр высшего образования и науки ответил на вопрос о том, ожидается ли массовый перевод студентов из российских вузов в казахстанские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989347-tam-giperkontsentratsiya-vuzov-ministr-o-nehvatke-obschezhitiy-dlya-studentov-v-almaty/