Еще один казахстанский вуз лишили лицензии

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Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии. Соответствующее решение вынес Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Отмечается, что многочисленные нарушения в работе вуза выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства.

Как оказалось, в институте не соблюдались Типовые правила деятельности организаций образования, требования Государственного общеобязательного стандарта, а также квалификационные требования.

"В ходе проверки вуза были обнаружены многочисленные нарушения. К примеру, установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно. Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились. Допущены нарушения по разработке и утверждению образовательных программ", - сообщила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

По ее словам, образовательные программы Атырауского инженерно-гуманитарного института вовсе не соответствовали программам, внесенным в реестр МОН РК.

"В результате, студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Кроме того, учебный процесс не обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом", - добавила она.

Помимо этого, специалисты выяснили, что в институте не сформированы внутренняя система обеспечения качества и необходимая материально-техническая база, нет необходимой литературы.

В МОН РК подчеркнули, что в вузе не созданы условия для получения студентами качественного образования. Это подтвердили и результаты среза знаний обучающихся: 90 процентов студентов института не смогли набрать пороговые баллы.

В министерстве напомнили, что, согласно нормам Типовых правил, студенты с момента лишения вуза лицензии имеют право перевестись в другие образовательные учреждения для продолжения обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963520-esche-odin-kazahstanskiy-vuz-lishili-litsenzii/