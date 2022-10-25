SMS-сообщения от Акорды получили казахстанцы

Акорда. Иллюстративное фото: Facebook/AkordaPress

Сегодня, 25 октября, казахстанцы получили на свои телефоны поздравительные сообщения от Акорды. Граждан поздравили с национальным праздником - Днем Республики, передает NUR.KZ.

"Respublika kunimen quttyqtaimyz! AQORDA. Поздравляем с Днем Республики! Акорда", - говорится в сообщениях.

Ранее казахстанцев поздравил с Днем Республики и сам глава государства.

Необычным способом решили поздравить казахстанцев и сотрудники Погранслужбы - со вчерашнего вечера они раздавали в аэропортах Алматы и Астаны шоколадки и яблоки.

Напомним, сегодня впервые за 13 лет казахстанцы празднуют День Республики. 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

Этот праздник отмечался до 2009 года, но потом был упразднен. Летом президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой вновь праздновать День Республики 25 октября.

В сентябре парламент принял поправки в закон, согласно которым теперь 25 октября - национальный праздник, в День независимости, который празднуют 16 декабря, - государственный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994194-sms-soobscheniya-ot-akordy-poluchili-kazahstantsy/