Яблоками и шоколадом встречали пассажиров в аэропортах Алматы и Астаны (видео)

Пограничники раздают яблоки и шоколад. Кадр из видео: instagram.com/shekaraknbkz

Пограничная служба КНБ РК поделилась в своем Instagram-аккаунте видеороликом, как пассажиров международных рейсов встречают яблоками и шоколадом "Казахстан". Необычная акция приурочена ко Дню Республики.

Встречать гостей с угощениями пограничники начали вчера, 24 октября, в 20:00.

В международных аэропортах Алматы и Астаны сотрудники Погранслужбы угощали прибывающих пассажиров казахстанским шоколадом в праздничной открытке-коробке.

"В открытке, наряду со словами поздравления, размещена информация о национальном празднике, а также контакты для консультаций по вопросам пересечения границы. Такой сервис пограничного контроля гостями оценен по достоинству", - говорится в сообщении.

Погранслужба КНБ РК поздравила всех граждан страны с национальным праздником и пожелала Казахстану процветания.

Напомним, сегодня впервые за 13 лет в Казахстане празднуют День Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994180-yablokami-i-shokoladom-vstrechali-passazhirov-v-aeroportah-almaty-i-astany-video/